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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد... كيف احتفل محمد صلاح مع لاعبي المنتخب بالفوز

صدى البلد

نشر اللاعب محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني، عدة صور عبر قصته علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وظهر محمد صلاح في الصور برفقة لاعبي المنتخب وهم يحتفلون بالفوز أمس علي كوت ديفوار.

 

وتأهل منتخب مصر إلى الدور ربع النهائي لـ كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح، في اللقاء المقام على ملعب جابوما ضمن منافسات دور ال 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون.


تفاصيل مباراة مصر وكوت ديفوار

بدأ اللقاء بحماس من الفريقين، وصل منتخب مصر لمرمى كوت ديفوار في كرتين ولكن دون تهديد قوي لحارس الفريق الايفواي.

أغلق منتخب مصر مساحات الملعب بشكل جيد منع خلالها هجوم كوت ديفوار من الوصول إلى مرمى الشناوي طوال 15 دقيقة.

وفي الدقيقة 15 خطف عمر مرموش كرة رائعة وسدد صاروخية من مسافة طويلة، ولكن منعت العارضة دخول الكرة مرمى المنتخب الايفواري.

ومرر عمرو السولية كرة لمحمد صلاح الذي لم ينتظر وسدد كرة رائعة على مرمى المنتخب الايفواري ولكن استطاع حارس المرمى من ابعادها عن مرماه.

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