طريقة عمل حمص الشام للشيف فاطمة ابو حاتي

تعد طريقة عمل حمص الشام للشيف فاطمة أبو حاتي من العمليات الأكثر بحثا علي محرك البحث جوجل، ولذلك نقدم لكي بالتفصيل طريقة عمل حمص الشام فاطمة ابو حاتي.



المقادير:



2 كوب حمص 2

لتر ماء

2 1/2 كوب عصير طماطم

5 فصوص ثوم مفروم

1 بصل أحمر متوسط ​​صغير

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة كمون

مسحوق فلفل أحمر حسب الذوق

ملح

ليمون للتقديم

طريقة عمل حمص الشام فاطمة ابو حاتي:

الاتجاهات:

1 - ننقع الحمص طوال الليل لمدة 8 إلى 12 ساعة مع تغيير الماء كلما أمكن ذلك.

2 - اشطف الحمص، ضعه في وعاء بالماء والمكونات المتبقية - ماعدا الملح والليمون - على نار عالية، وبمجرد أن يبدأ الغليان، خففي الحرارة إلى درجة منخفضة واتركيه على نار هادئة لمدة 60 إلى 120 دقيقة (أقل إذا كنت تستخدم الضغط) “يطبخ”.



4 - بمجرد الانتهاء، يضاف الملح ويترك أكثر من 15 إلى 30 دقيقة.

5 - قدميه مباشرة في أكواب مع الليمون