عروس بيروت يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة فى مصر

تمكن مسلسل عروس بيروت من تصدر قائمة الأعلى مشاهدة فى مصر ، عبر منصة شاهد بعد طرح أولى حلقات جزئه الثالث بساعات قليلة.

عروس بيروت الذي يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين على رأسهم تقلا شمعون وظافر العابدين وكارمن بصيبص وجو طراد وغيرهم هو النسخة المعربة من مسلسل عروس اسطنبول الذي حقق مشاهدات عالية عقب طرحه بلغته الأصلية من قبل.

وانضم لـ عروس بيروت في موسمه الجديد مجموعة من الفنانين على رأسهم النجمة اللبنانية كارمن لبس التي تلعب دور محرك الأحداث في الموسم الجديد، وكانت أبرز مفاجآت الحلقات الأولى.

أحداث عروس بيروت الجزء الثالث:



وتشهد أحداث الجزء الثالث من "عروس بيروت" مزيد من التطورات في حياة فارس وثريا وذلط بعد الأزمة المالية التي واجهتهما، وكيف يمكن أن يتقبل فارس محاولات ثريا لمساعدته في الإنفاق على أسرتهما.

وكان آخر أعمال ظافر العابدين هو فيلم غدوه والذى قام ببطولته وإنتاجه وإخراجه ، وعرض فى عدد من المهرجانات منها مهرجان القاهرة السينمائى ومهرجان البحر الأحمر.