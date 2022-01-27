الجونة يتعادل مع البنك الأهلي 1-1 في كأس الرابطة

تعادل فريق الجونة امام البنك الاهلي بنتيجة هدف لكل منهما في المباراة المقامة حاليا علي ملعب استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس رابطة الاندية .

وسجل هدف التفدم لفريق البنك الاهلي محمد حامد في الدقيقة 16 قبل ان يتعادل خالد قمر لـ الجونة في الدقيقة 83 .

ويحتل فريق الجونة المركز الثاني برصيد 5 نقاط بالتساوي مع المقاولون العرب صاحب المركز الثالث بينما يتصدر المجموعة الاسماعيلي برصيد 6 نقاط .

تشكيل البنك الاهلي

حراسة المرمى: أحمد صبحي.

الدفاع: محمد دبش، أمير مدحت، أحمد العش ومحمد مصطفي ميدو.

الوسط: معروف يوسف، أحمد سعيد، محمد حامد، موسي دياوارا ومحمد بسيوني.

الهجوم: أسامة فيصل.

تشكيل الجونة

حراسة المرمى: إسلام طارق.

الدفاع: محمود الجزار- محمد نجيب - أحمد حسام.

الوسط: نور السيد - ألان كيامبادي - سيف الدين حسن - إسلام محارب.

الهجوم: عمرو بركات - علي محمود - محمود الشبراوي.