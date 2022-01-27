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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

وزير الطاقة اللبناني يلجأ للشرطة ..التجار يتقاضون 15% زيادة في أسعار المازوت

زير الطاقة والمياه
زير الطاقة والمياه اللبناني الدكتور وليد فياض

 طالب وزير الطاقة والمياه اللبناني الدكتور وليد فياض قوى الأمن والقضاء بمتابعة ومنع التجاوزات التي تحدث من قبل عدد من موزعي المازوت، معتبرا أن ما يحدث من تلاعب هو أمر غير مقبول ويعد جريمة تستوجب الحساب، وذلك في زيادة الاعتماد على المازوت للتدفئة.


وأضاف فياض ،في تصريحات له اليوم عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن هناك تجاوزات تحصل بالنسبة لموزعي المازوت الذين يقومون بزيادة الرسوم والأسعار المحددة، معتبرا أن هناك سوقا سوداء يتقاضى التجار فيها عمولات أكبر من السعر تصل إلى نحو ١٠ و١٥ بالمائة من السعر المحدد، داعيا إلى ملاحقة المخالفين واتخاذ الإجراءات بحقهم وتغريمهم.


وأكد أن التجاوزات التي تحدث لأسعار كهرباء المولدات غير مقبولة، داعيا أصحاب المولدات الخاصة بالالتزام بالقوانين والتعرفة بالليرة وتركيب العدادات.


وشدد على وزارة  الطاقة والمياه تعتمد على وزير الداخلية لتفعيل قوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية المعنية للمساعدة في ضبط الأوضاع في ظل زيادة الاحتياج للطاقة والمازوت مع موجات البرد الشديدة التي تتعرض لها البلاد.

لبنان وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض المازوت مجلس الوزراء اللبناني

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