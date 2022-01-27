عصام الحضرى يشارك جمهورة بصورة له من تدريبات المنتخب

نشرعصام الحضري، مدرب حراس مرمي منتخب مصر ، صورة له من تدريبات المنتخب، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وعلق عصام الحضرى على الصورة بـ وضع قلب وعلم مصر " .

و احتفل عصام الحضري، مدرب حراس مرمي المنتخب، بفوز منتخب مصر علي منتخب كوت ديفوار في بطولة كأس أمم أفريقيا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ونشر عصام الحضري صورة له، وعلق عليها كاتبًا: “الحمد لله والف مبروك لشعب مصر”.

وتوج محمد النني لاعب المنتخب الوطني بأفضل لاعب في مباراة مصر كوت ديفوار في اللقاء الذي جمع بينهما منذ قليل .

تأهل منتخب مصر إلى الدور ربع النهائي لـ كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح، في اللقاء المقام على ملعب جابوما ضمن منافسات دور ال 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون.