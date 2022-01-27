صباحا للدروس وليلا للأفراح.. الجيزة تغلق قاعة على كورنيش النيل

تمكنت محافظة الجيزة من ضبط قاعة للأفراح علي كورنيش النيل بحي شمال الجيزة تستخدم كمركز للدروس الخصوصية خلال الفترة الصباحية وتشهد إقبالا كبيراً من قبل الطلاب، الأمر الذي يمثل خطورة كبيرة علي السلامة العامة.



وقام حي شمال بغلق القاعة ومصادرة محتوياتها والتي شملت حوالي ٤٠٠ كرسي حديد وأجهزة صوت مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشأة المخالفة .



وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بإتخاذ الإجراءات الرادعة لمواجهة مراكز الدروس الخصوصية وغلقها لما لها من أضرار بالغة على العملية التعليمية وأولياء الأمور.



وقد تم اخلاء القاعة من الطلاب واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بمتابعة من السيد أشرف بكر رئيس حي شمال وسوف تتوالي الحملات لضبط مراكز الدروس الخصوصية وغلقها .



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