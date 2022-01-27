عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الوضع خطير.. مندوبة أمريكا السابقة بالأمم المتحدة تطالب بايدن وهاريس بالرحيل

جو بايدن
جو بايدن

دعت مندوبة أمريكا السابقة بالأمم المتحدة، نيلي هايلي، اليوم الخميس، الرئيس بايدن ونائبته كامالا هاريس للرحيل، بعد أن فشلت الإدارة الحالية على كافة الأصعدة الخارجية والداخلية.

وحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، قالت هايلي "بصراحة، من أجل خير بلادنا، إذا كان بايدن يحب بلادنا، فيجب عليه أن يرحل ويأخذ كامالا معه".

وأضافت: "القول إن الوضع خطير، ليس وصفا كافيا على الإطلاق.. عندما لا تكون هناك أمريكا قوية، لن يتحقق الأمن في العالم. أرفع صلواتي من أجل أن يفهموا أن الأمر لا يخص أمريكا وحدها، ولا حلف الناتو، وإنما يتعلق بنا جميعا وبأمننا وحريتنا".

مقتل وإصابة 5 أشخاص في إطلاق نار داخل فندق بـ واشنطن

اسمه احتلال.. بيان عاجل من وزارة الدفاع السورية بشأن أمريكا

وتابعت: "لقد دمر أفغانستان، وأوصلنا إلى وضع لا نحسد عليه مع روسيا.. ليس لديه خطة بشأن تايوان، ويعتزم إرسال الرياضيين إلى الأولمبياد في بكين دون أن يفسر كيف سيحميهم هناك بعد أن تعرضوا لتهديدات سافرة.. فشل على كل المستويات".

وأشارت هايلي إلى تردي الوضع الداخلي في البلاد، في ظل تفشي الجريمة في الشوارع وظهور "جيل من أطفال كورونا" الذين يعانون من الإغلاق الطويل والمتكرر للمدارس.

وذلك إضافة إلى "تسلل 200 ألف مهاجر غير شرعي عبر الحدود الأمريكية خلال الشهر الماضي وحده".

ووصفت إدارة بايدن بأنها "كارثة على كل مستوى".

أمريكا الأمم المتحدة روسيا الناتو بايدن تايوان كامالا هاريس

موضوعات متعلقة

تصعيد خطير .. أوكرانيا تقصف لوجانسك وسقوط قتلى

مقتل وإصابة 5 أشخاص في إطلاق نار داخل فندق بـ واشنطن

بعد مقتل وإصابة 10 جنود .. استقالة قائد الحرس الوطني الأوكراني

خبير: الانهيار الاقتصادي الوشيك سيجعل الدولار الأمريكي بلا قيمة

ألمانيا تستعد لدعم اقتصاد أوكرانيا.. وتكشف موقف دبلوماسييها في كييف

السعودية.. اندلاع حريق هائل في المنطقة الصناعية الأولي بالرياض

أول رد من روسيا على مطالب إرسال أسلحة ومعدات عسكرية إلى دونباس

روسيا تكشف سبب التوتر العسكري في شرق أوروبا

ترشيحاتنا

اشترى فيلا تحصل على جنسية دومينيكا في البحر الكاريبي |تفاصيل

تهدد سلامة البشر .. الصين تحذر من سلالة غامضة لـ فيروس كورونا

يتحدث عن الكتاب..أحمد مجدي يكشف عن آخر لقاء مع الراحل ياسر رزق..فيديو

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري لمنتدى الاقتصاديات الكبرى للطاقة والمناخ

طبيب الروشتة المجانية .. وعكة صحية تقلق محبي هاني الناظر | تفاصيل

أحمد مجدي: ياسر رزق صحفي حتى النخاع لم تفارقه الورقة والقلم أبدا|فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة وحمادة.. أغرب عواصف وأعاصير ضربت مصر وهذا موعد انتهاء موجة البرد

أساء للنساء المغربيات.. حقيقة إقالة حفيظ دراجي من بي إن سبورت

خبر صادم من "الأرصاد": استمرار الصقيع والثلوج خلال فبراير

أشهر أفلامها "الحريف" .. وفاة الفنانة ولاء فريد

17 درجة نهارًا.. الأرصاد : ازدياد سطوع الشمس واستقرار الجو بداية فبراير|فيديو

الحكومة: الإعلان عن مسابقة تعيين 30 ألف معلم بعد 6 أسابيع

أمم إفريقيا.. تحديد مدة غياب الشناوي عن منتخب مصر

الفرح تحول لـ سرادق عزاء.. تفاصيل وفاة عريس قبل زفافه بساعات بالشرقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حورية فرغلي : تنمروا علىّ وشبهوني بـ مايكل جاكسون .. وهذه تفاصيل لقائي بالعفاريت في منزل عبد الوهاب (حوار)

شتاء قارس إلى بداية فبراير.. تفاصيل موجة الصقيع وتحذير من الأرصاد

استعدادا لحفل joy awards.. نجوم الفن والإعلام يتجهون إلى السعودية

من نيران الحروب إلى ثلوج المخيمات.. الموت الأبيض يحاصر اللاجئين في الشام.. الجوع والبرد والخوف مفردات الحياة اليومية.. والعاصفة هبة بلا رحمة

فيديو

أدى 4 امتحانات .. مفاجأة في واقعة انتحال طالب صفة اللاعب مصطفى محمد

آخرهن إلهام شاهين ومنى زكي .. تاريخ خناقات تامر أمين مع فنانات مصر "فيديو"

نصائح وزارة الصحة .. هكذا تواجه موجة البرد القارص

مؤسسات دولية : الاقتصاد المصري يتمتع بمرونة ساعدته على التعافي من كورونا.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ