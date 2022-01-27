دار الشروق تطرح ترجمة «كل شيء عن التنوع» بمعرض القاهرة للكتاب

يصدر عن دار الشروق حديثا، ترجمة كتاب "كل شيء عن التنوع" لـ"فيليسيتى بروكس"، من ترجمة رحاب بسام، حيث يشارك الكتاب ضمن إصدارات الدار في معرض القاهرة للكتاب خلال دورته الـ53 لعام 2022.



ونقرأ على ظهر الكتاب: من المهم أن نُشجع أطفالَنا على تَقبُّل الاختلاف وشَمْل الآخرين؛ لأن كلنا نرغب في المساواة في الفُرَص التي يحصلُ عليها أطفالنا، وأن يحقق كل الأطفال أفضلَ ما لديهم.



علينا أن نعترف بوجود اختلافات حتى نُدرك الدعمَ الذي قد يحتاجه مختلف الناس. فمثلا: إذا تجاهلنا لون بشرة شخص ما، فسنتجاهل التجارب التي صنعته. إن فهم كل الاختلافات والاحتفاء بها (وليس فقط "تَحمُّلها" و"التسامح معها") يساعد على بناء الاعتداد بالنفس واحترام الذات لدى الأطفال، ويجعل المجتمع أكثر عدالة ومساواة، مما يدعم تطوُّر الأطفال وتعلُّمهم وسلامتهم.

اختلاف وتنوع



يهدف هذا الكتاب إلى أن يكون جزءًا من هذا الاحتفاء بالاختلاف والتنوع، وأن يساعد كل الأطفال ليشعروا بالتقدير والاحترام، وأن يتعلموا التعامل مع الكل بأسلوب طيب وعادل بغض النظر عن شكلهم أو حجمهم أو سنهم أو قدراتهم أو نوعهم أو لون بشرتهم أو جنسيتهم أو معتقداتهم أو لغتهم أو ثقافتهم أو عائلاتهم.