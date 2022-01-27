الفلبين ترفع مستوى طوارئ كورونا في ست مقاطعات

أعلنت الحكومة الفلبينية اليوم /الخميس/ رفع مستوى الطوارئ في ست مقاطعات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.



وذكرت شبكة (إيه.بي.إس-سي.بي.إن.) الفلبينية أنه سيتم رفع حالة الطوارئ إلى المستوى الثالث من خمس مستويات في مقاطعات "بالاوان" و"كاميجوين" و"دافاو الغربية" و"جزر ديناجات" و"تاوي تاوي" و"صولو" بدءا من غد الجمعة وحتى 15 من فبراير المقبل.



ووفق المستوى الثالث، تمنع الرياضات الجماعية والفعاليات الترفيهية وصالات المقامرة والفصول الدراسية، كما تقتصر التجمعات بالأماكن المغلقة على 30 بالمئة من قدراتها التشغيلية بما فيها المطاعم والتجمعات الدينية والصالات الرياضية وخدمات العناية الشخصية شرط حصول الأفراد على اللقاح.

يشار إلى أن الفلبين سجلت - حتى الآن - أكثر من ثلاثة ملايين إصابة بفيروس كورونا، فيما حصل قرابة خمسين بالمئة من المواطنين على الجرعات الكاملة من اللقاح المضاد للفيروس.

