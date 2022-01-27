"خريطة القاهرة.. جغرافيا القاهرة عند محمد رياض" بـ بيت السناري.. الاثنين

تُنظم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع مبادرة سيرة القاهرة، ندوة مفتوحة للجمهور تحت عنوان: "خريطة القاهرة.. جغرافيا القاهرة عند محمد رياض"، وذلك يوم الاثنين الموافق 31 يناير في تمام السابعة مساًء، في مقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.

حصار عمراني

تركز الندوة على الخريطة الطبوغرافية لمدينة القاهرة، وعلاقتها بالنيل وبركة الحبش والهضبة الشرقية، وكذلك مراحل النمو المخطط في القاهرة المركزية في القرن ١٩، وأثره على قاهرة اليوم، مع استعراض التاريخ السكني لإقليم القاهرة، وذلك في إطار ما قدمه الجغرافي المصري الرائد "محمد رياض" من أبحاث ودراسات، وخاصة كتابه الشهير "القاهرة: نسيج الناس في المكان والزمان"، فقد عمل "محمد رياض" على دراسة ثنائية القاهرة "القديمة في مقابل الحديثة"، وغزو القاهرة القديمة والنمو الانفجاري وحال القاهرة تحت الحصار العمراني، وقدَّم العديد من الحلول المبتكرة في سبيل ذلك.

يُقدِّم المحاضرة الدكتور عاطف معتمد؛ أستاذ الجغرافيا بكلية الآداب جامعة القاهرة، الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية عام 2009 في العلوم الاجتماعية، وعمل كمستشار ثقافي ورئيس البعثة التعليمية بروسيا، وله العديد من المؤلفات والتراجم، ونُشرت له كثير من الأبحاث في مجال تخصصه.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد رياض هو جغرافيٌّ مصريٌّ مُعاصِر، حاصلٌ على جائزة الدولة التقديرية، ويُعَدُّ واحدًا من أبرز أساتذة الجغرافيا السياسية، وله إسهاماتٌ عِلمية وفِكرية وأكاديمية جليلة، وذلك من خلال أبحاثه ومحاضراته ومقالاته وكُتُبه.