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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مع إهدائه للمشير حسين طنطاوي..

مصطفى بكري يعرض فيلما تسجيليا لكشف كواليس 25 يناير 2011.. فيديو

أحداث 25 يناير
أحداث 25 يناير

خصص الإعلامي مصطفى بكري، حلقة اليوم، لفيلم تسجيلي للحديث عن أحداث وتفاصيل ما حدث  بثورة 25 يناير 2011.

 

وتم التأكيد من الخبراء والسياسيين وشخصيات عامة، أن تلك الفترة حالكة السواد على مصر، وقيام جماعة الإخوان بركوب الموجة للوصول للحكم، إضافة إلى الهجوم وهدم مؤسسات الدولة.

 

وأكد بعض الخبراء والسياسيين، أن جماعة الإخوان اختطفت 25 يناير، وكان هناك سعي لهدم الاقتصاد المصري، وهدم الدولة المصرية وليس إسقاط النظام. 

 

وتناول الفيلم التسجيلي الانفلات الأمني الذي حدث يوم 28 يناير 2011، واقتحام السجون وحرق الأقسام ونهب مقرات الوزارات المختلفة في المحافظات، وجود الفوضى. 

 

 قاد السفينة في أخطر 

وأهدى هذا الفيلم التسجيلي للمشير حسين طنطاوي "25 يناير شهادة للتاريخ.. إهداء إلى روح البطل المشير حسين طنطاوي الذي قاد السفينة في أخطر مرحلة تاريخية تواجهها مصر في العصر الحديث.

 

مصطفى بكري 25 يناير الإخوان الإقتصاد المصرى الاقتصاد

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