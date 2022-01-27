تصفيات كأس العالم.. الإمارات يتخطى سوريا بهدفين ويقترب من الملحق

حقق منتخب الإمارات فوزا ثمينا على ضيفه السورى بثنائية نظيفة، على ملعب "أل مكتوم"، ضمن منافسات الجولة السابعة عن المجموعة الأولي، من تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

تمكن المنتخب الإماراتي من التقدم بهدف في الدقيقة الـ 43، بعد كرة رفعها خليل الحمادي من الجهة اليسرى، وقابلها كايو كانيدو برأسية في شباك إبراهيم عالمة.



وفي الدقيقة الـ 72 سجل اللاعب يحيى الغساني ثاني أهداف أصحاب الأرض، من هجمة مرتدة، حيث تم احتساب هذا الهدف، بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو.

ورفع منتخب الإمارات رصيده للنقطة التاسعة ليحتل المركز الثالث فى المجموعة الأولى، ليقترب من حجز مقعده فى مواجهة الملحق الأسيوى المؤهل لمونديال 2022.