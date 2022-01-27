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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد ثلاثية سموحة.. الأهلي يتذيل ترتيب مجموعة كأس الرابطة

الاهلي -سموحة ارشيفية
الاهلي -سموحة ارشيفية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة الفوز على منافسه الأهلي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد  فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار مباريات الجولة الرابعة من بطولة كأس الرابطة.

 

جاء الهدف الأول عن طريق محمد عبدالعاطي بعدما تلقي تمريرة من صديق أجولا داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة بباطن القدم داخل الشباك فى الدقيقة 27.

 

وسجل هدف فريق سموحة الثاني اللاعب عبدالكبير الهادي في الدقيقة 48 من عمر اللقاء بعد تمرير رائعة من وميله أوجولا وبعدها بدقيقة أحرز نفس اللاعب الهدف الثالث لفريق الساحلي.

 

 ترتيب مجموعة الاهلي في كأس الرابطة : 

1-  سموحة (7نقاط ) 

2-  الإسماعيلي (6 نقاط)

3-الجونة (5 نقاط) 

4- المقاولون العرب (5 نقاط) 

5- البنك الأهلي (3 نقاط)

6- الأهلي (3 نقاط)

 

تشكيل الأهلي امام سموحة


حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمود وحيد.

خط الوسط: محمد مجدي "أفشة" – طاهر محمد طاهر – حسين الشحات – لويس ميكيسوني – أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: بيرسي تاو.

تشكيل سموحة

حراسة المرمى : الهاني سليمان

الدفاع : خالد عبد الفتاح - رجب نبيب - أحمد رمضان بيكهام - محمد شكري

الوسط : محمود حليمو - محمد كناريا - محمد عبد العاطي

الهجوم : عبد الكبير الوادي - صديق أوجولا - إليا سيلا.

سموحة الأهلى كأس الرابطة فريق سموحه

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