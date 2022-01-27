هيثم الحاج علي: معرض الطفل للكتاب سيعود مرة أخرى .. فيديو

كشف الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب، تفاصيل معرض كتاب الطفل، موضحًا أنه عبارة عن صالة كاملة ومستقلة مساحتها 4 آلاف متر مربع: "هذا المكان حلم تشاركنا فيه وزيرة الثقافة وسيكون معرضا دوليا مستقلا تنظمه مصر".

وأضاف الحاج علي خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في برنامج «في المساء مع قصواء»، على فضائية «CBC»: "كانت مصر تشهد معرضا للطفل وتوقف منذ نحو 20 سنة، وبالتالي فإن عودته مرة أخرى بمكان كبير وأنشطة دولية وألعاب جديدة وقد تكون تفاعلية سيكون أمرا مهما للغاية".

وتابع رئيس الهيئة العامة للكتاب، أن هذا الجناح مقسم إلى 4 أماكن، منها مسرح ستشهد الحكي والندوات، والجديد هو مكان في الوسط مثل الميدان سيجلس فيه الأطفال به نظارات واقع افتراضي ستعرض جزءا من قصة عبدالتواب يوسف".

وأردف هيثم الحاج علي: "هذا القسم سيتضمن أنشطة أخرى مثل الرسم والتلوين وتعليم صناعات الهاند ميد، كما أن بعض المؤلفين سيزورون المعرض لمقابلة الأطفال وسيحصلون على هدايا، وهذا المكان خلية نحل، وكل ركن يعمل من بداية اليوم حتى نهايته، وهو مفتوح طوال ساعات اليوم بالمجان، كما أن الأطفال تحت 12 سنة وذوي القدرات الخاصة لن يدفعوا قيمة تذكرة الدخول".

