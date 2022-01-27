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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الحجر الزراعي: 200 ألف طن من البرتقال صادرات ببداية هذا العام.. فيديو

المهندس سيد عباس،
المهندس سيد عباس، مدير المكتب الفني للحجر الزراعى

قال المهندس سيد عباس، مدير المكتب الفني للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إننا نعمل على التأكد من جودة المحاصيل، والعمل على تنفيذ الاشتراطات التي تحددها الدولة المصدر إليها.


وأضاف المهندس سيد عباس، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه يتم استخدام مطهرات مصرح بها للتأكد من عدم وجود بقايا مبيدات على محصول البرتقال، مشيرا إلى أنه يتم الاعتراض من الحجر الزراعي على المحاصيل التي يوجد بها ذبابة فاكهة أو إصابات حشرية.

 

وتابع سيد عباس، أن بعض الدول تشترط أحجاما معينة، مؤكدا أن "أغلب الدول ترغب في البرتقال، والذي يحتوي على الأحجام الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى أن البرتقال المصري مميز نظرا للونه المتجانس والطعم المسكر".

 

مصر تلتزم باشتراطات الدول

 وأشار مدير المكتب الفني للحجر الزراعى بوزارة الزراعة إلى أن مصر تلتزم باشتراطات الدول مما ساهم في زيادة الصادرات المصرية، مؤكدا أنه  صدرنا 200 ألف طن في أول 15 يوم في السنة".

 

وزارة الزراعة الحجر الزراعى إصابات البرتقال الصادرات المصرية

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