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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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هيثم الحاج: المشاركة الأجنبية في معرض الكتاب 3 أضعاف الدورة السابقة

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قال الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب، إنّ المشاركة الأجنبية في نسخة هذا العام من معرض القاهرة الدولي للكتاب 3 أضعاف مما كانت عليه في النسخة الماضية، موضحًا أن هذا الأمر مهم للغاية حتى تطلع مصر على العالم كله وأشكال من إصدارات الكتب قد لا تكون موجودة في الدولة المصرية والاستفادة من الخبرات الأجنبية.

 

وأضاف الحاج علي خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في برنامج «في المساء مع قصواء»، على فضائية «CBC»: "القاعات فيها كاميرات متقدمة حتى يتم إحصاء عدد المتواجدين فيها، وبالتالي عندما يزيد العدد عن الحد المسموح به يتم غلق البوابات حتى يخرج بعض الجمهور ويتم إدخال بقية حفاظا على الإجراءات الاحترازية".

 

وتابع رئيس الهيئة العامة للكتاب: "لدينا 350 متطوعا يعملون معنا، مهمتهم الأساسية الحفاظ على تطبيق التباعد الاجتماعي، حيث يلاحظون ارتداء الكمامات وقياس درجات الحرارة والحفاظ على التباعد الاجتماعي داخل القاعات".

 

وأردف هيثم الحاج علي: "قاعات الندوات أصغر حجما، وشرط دخولها هو تقديم شهادة اللقاح، وهناك مركزين لتلقي اللقاح في المعرض".

 

ولفت الحاج علي، إلى أن اتحاد الناشرين الأفارقة يشاركون في المعرض، كما أن هناك الكثير من الدول العربية التي لديها أجنحة مثل السودان وموريتانيا وفلسطين واليمن والجزائر.

 

وأوضح، أن متوسط عدد الزائرين في أيام العطلات الأسبوعية سيتراوح بين 400 إلى 50 ألف زائر يوميا، وفي الأيام العادية سيتراوح المتوسط بين 200 إلى 250 ألف في اليوم.
 

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