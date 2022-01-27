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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رئيس البنك الزراعي: فتح فرع بسيوة للمعاملات الإسلامية تنفيذا لخطط التنمية الشاملة.. فيديو

صدى البلد

كشف علاء فاروق رئيس مجلس الإدارة البنك الزراعي المصري، تفاصيل مشاركة مصرفه في المهرجان والمعرض الدولي للتمور المصرية الخامس بسيوة بمحافظة مطروح، لافتا أن أهالي سيوة جزء من نهضة مصر وهم واعدون في مجال التمور، مؤكدا أهمية فتح فرع للبنك للمعاملات الإسلامية تنفيذا لخطط التنمية الزراعية والريفية الشاملة.

 

وأضاف علاء فاروق  في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،  يقدم البنك عدداً من الخدمات المصرفية والبرامج التمويلية لأهالي مطروح وسيوة من بينها تقديم تمويلات طويلة الأجل لكافة أنواع المحاصيل الزراعية و تمويل شراء الفسائل والشتلات الزراعية دعم الثروة الحيوانية بفائدة 5 % متناقصة.

 

تابع رئيس مجلس الإدارة البنك الزراعي المصري، كما يقدم البنك للمرأة السيوية قروض بفائدة 12%، لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها لدعم الحرف اليدوية والتقليدية، مؤكدا على أهمية مد جسور للتواصل مع أهالي سيوة من المزارعين وأصحاب المشروعات التنموية ومنتجي ومربي الثروة الحيوانية والتعرف على متطلبات واحتياجات جميع العملاء.
 

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