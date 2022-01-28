الراحل ياسر رزق: فكرة ترشح جمال مبارك للرئاسة بـ2011 أشعرت الشعب بإهدار كرامته.. خبر صادم من الأرصاد حول درجة حرارة القاهرة والصعيد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من القضايا الهامة والأخبار العاجلة التي تهم عدد كبير من القراء، ونعرضها لكم خلال التقرير التالي:

أبو العينين ناعيا ياسر رزق: رحل صاحب القلم الوطني الحُر.. فيديو

قال الإعلامي أحمد مجدي، إن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب قدم عزاءه في وفاة ياسر رزق.

وقال أبو العينين، رحم الله الكاتب القدير وصاحب القلم الوطني الحُر، الأستاذ ياسر رزق، الذي ترك إرثًا ثقافيًا ومنهاجًا توعويًا تسترشد به أجيال من الصحفيين والكتاب، وتستهدي به العامة لمعرفة تاريخ مصر الثقافي وقوتها الحضارية التي وثقها في كتاباته ومقالاته.

الراحل ياسر رزق: فكرة ترشح جمال مبارك للرئاسة بـ2011 أشعرت الشعب بإهدار كرامته..فيديو

كشف الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق، بآخر تصريحات له قبل وفاته، إنه كان هناك مقولات تؤكد بأن الرئيس الأسبق مبارك بعد فقدانه لحفيده أصبح زاهدا في السلطة ولاقى ضغوطات من بعض رجال الأعمال حول ترشح نجله جمال مبارك.

وأضاف ياسر رزق، خلال أخر تصريحات، بفيلم تسجيلي عن أحداث 25 يناير، ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن بعض الشخصيات العامة بقصر الرئاسة ضغطت بهذا الملف، من أجل ترشح جمال مبارك.

خبر صادم من الأرصاد حول درجة حرارة القاهرة والصعيد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المجلس الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر ما زالت في فصل الشتاء، ومن الوارد أن تحدث تقلبات جوية الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن درجة الحراة وصلت بالأمس لـ 11 درجة على القاهرة الكبرى، وهذه أقل درجة تُسجل في شتاء هذا العام.

وتابعت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن درجة الحرارة الصغرى وصلت لـ6 درجات، ولكن الإحساس كان أكبر من ناحية برودة الطقس بسبب سرعة الرياح، مشيرة إلى أن اليوم شهد تحسنا نسبيا في الأحوال الجوية، ولكن ما زالت درجة الحرارة منخفضة.



حسام عبد الغفار : الميزة الأساسية لـ عقار مولنوبيرافير تناوله بالفم ..فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك عددا من الشركات الوطنية لتصنيع الأدوية بدأت في إنتاج عقار مولنوبيرافير بعد موافقة هيئة الدواء المصرية لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "الميزة الأساسية لعقار مولنوبيرافير لعلاج فيروس كورونا أنه يتم تناوله بالفم وسيكون موجودا بالمستشفيات الجامعية والتابعة لوزارة الصحة".



مستشار الرئيس للصحة: انتشار أوميكرون يساوي 4 أضعاف الإنفلونزا الموسمية.. فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن انتشار متحور أوميكرون يساوي 3 أضعاف قدرة فيروس كورونا المستجد، معقبا: "قدرة انتشار أوميكرون وصلت لـ3 أضعاف الفيروس الأصلي، و4 أضعاف الإنفلونزا الموسمية".

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "فيروس كورونا ومتحوارته سيكونوا ضمن باقي الفيروسات المنتشرة والتي نتعامل معها بصورة طبيعية في العالم كله".

الصحة: ندرس إمكانية تلقيح الأطفال من 5 سنوات ضد كورونا.. فيديو

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن اللجان العلمية تدرس تقليل سن اللقاح ليبدأ من 5 سنوات، وذلك من خلال اللجنة المشتركة من الصحة والسكان وأساتذة الجامعات.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "اللجان المتخصصة تضم مختلف التخصصات الطبية مثل الصدر والقلب والأوعية الدموية والعظام، بجانب التخصصات غير الطبية ذات الصلة بالصحة، مثل الهندسة الحيوية والكيمياء البيولوجية، لتحديد مصلحة الفرد والمجتمع".

الموجة الـ19.. التنمية المحلية: إزالة 3061 حالة تعد واسترداد 550 ألف متر

قال خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إنه يتم تنفيذ الموجة الـ 19 لازالة التعديات على أراضي الدولة المصرية في مختلف المحافظات.

وأضاف خالد قاسم في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز “، :” الموجة الـ19 مقسمة لـ 3 مراحل، المرحلة الأولى والتي تنتهى الأسبوع المقبل، والمرحلة الثانية تبدأ 6 فبراير وتنتهي 26 فبراير والمرحلة الثالثة تبدأ 6 مارس وتنتهى 26 مارس”.

البيئة العالمي: مصر وأفريقيا لا ذنب لهم في تغير المناخ ..فيديو

قال مجدي علام مستشار مرفق البيئة العالمي، إن قمة المناخ المقرر انعقادها في مصر هذا العام في غاية الأهمية في ظل التغيرات المناخية التي شهدها العالم كله .

وأضاف مجدي علام في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز "، ان الكرة الارضية تعاني منذ 5 سنوات من ظواهر طبيعية ذات شكل حاد ومنها احتراق العديد من الغابات في مختلف أنحاء العالم، ومن تلك التغيرات المناخية تواجد سيول وأعاصير في أوروبا في فصل الصيف .



الحجر الزراعي: 200 ألف طن من البرتقال صادرات ببداية هذا العام.. فيديو

قال المهندس سيد عباس، مدير المكتب الفني للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إننا نعمل على التأكد من جودة المحاصيل، والعمل على تنفيذ الاشتراطات التي تحددها الدولة المصدر إليها.

وأضاف المهندس سيد عباس، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه يتم استخدام مطهرات مصرح بها للتأكد من عدم وجود بقايا مبيدات على محصول البرتقال، مشيرا إلى أنه يتم الاعتراض من الحجر الزراعي على المحاصيل التي يوجد بها ذبابة فاكهة أو إصابات حشرية.

منة عرفة : أرفض مشاهد القبلات خوفا من نظرات ولادي في المستقبل

حلت الفنانة منة عرفة، ضيفة على برنامج "كلام الناس" تقديم الإعلامية ياسمين عز والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، للحديث عن آخر أعمالها الفنية وكواليس حياتها الشخصية.

وكشفت منة عرفة عن حقيقة رفض زوجها دخولها مجال الفن، أوضحت منه عرفة:" جوزي مطلبش مني أعتزل التمثيل.. مفيش راجل ذكي يقول لمراته بطلي شغل".