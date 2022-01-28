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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على مسارات خطوط النقل العام لخدمة معرض الكتاب

هيئة النقل العام
هيئة النقل العام

خصصت محافظة القاهرة  أسطول من أتوبيسات هيئة النقل العام لخدمة زوار الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ووضعت محافظة القاهرة ممثلة في هيئة النقل العام على هذه الأتوبيسات لافتة  "خدمة معرض الكتاب" عليها لتعريف الزوار بها.

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وينشر صدى البلد مسارات الخطوط التي خصصتها الهيئة كما يلي : 

1-  خط عبد المنعم رياض - رمسيس، عباسبة، جامعة الأزهر، محور المشير، معرض الكتاب وزمن التقاطر 15 دقيقة للتيسير على المواطنين والحد من الزحام

2- خط دوران شبرا، شارع شبرا، أحمد حلمي، رمسيس، عباسية، نادي السكة، جامعة الأزهر، محور المشير، معرض الكتاب وزمن التقاطر 9 دقائق

3- خط النزهة الجديدة، ميدان الحجاز، السبع عمارات، مكرم عبيد، مصطفى النحاس، المنهل، الوفاء والأمل، معرض الكتاب.


4-خط صقر قريش، كارفور المعادي، نادي وادي دجلة، الطريق الدائري، محور المشير، معرض الكتاب والتقاطر28 دقيقة

 5- خط المظلات، سراي القبة، روكسي، السبع عمارات، الحي الثامن، الوفاء والأمل، محور المشير، معرض الكتاب

6-خط الأميرية، ميدان المطرية، الحلمية، كلية بنات عين شمس، ميدان رابعة، الحي السابع، حي السفارات، معرض الكتاب، وزمن التقاطر 20 دقيقة

 7-خط ميدان الجيزة، جامعة القاهرة، قصر العيني، السيدة عائشة، الاوتوستراد، جامعة الأزهر، معرض الكتاب وزمن التقاطر 18 دقيقة. 

وكذلك الخطوط العابرة بمحيط معرض الكتاب،  وتخصيص شركات النقل الجماعي سيارات لها لخدمة زوار المعرض وتبدأ مواعيد عمل الأتوبيسات من السادسة صباحا حتى الثانية عشر مساء.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء افتتح الأربعاء بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس والمقام خلال الفترة من 26 يناير إلى 7 فبراير 2022، تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل».

القاهرة أتوبيسات هيئة النقل العام النقل العام معرض القاهرة الدولي للكتاب الرئيس عبدالفتاح السيسي

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