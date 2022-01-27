تشكيل البرازيل أمام الإكوادور ضمن تصفيات كأس العالم

أعلن مدرب المنتخب البرازيلي عن تشكيلة المنتخب الرسمية التي ستواجه الإكوادور، في الجولة الـ15 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

وجاءت التشكيلة كالأتي:

أليسون

ساندرو - سيلفا - ميليتاو - إيمرسون

كاسيميرو - كوتينيو - فريد

فينيسيوس - كونيا - رافينيا

وضمن منتخب البرازيل التأهل إلى مونديال 2022 كأول منتخب من أمريكا الجنوبية، حيث يتصدر المجموعة برصيد 35 نقطة، فيما تحتل الإكوادور المركز الثالث بـ23 نقطة.

وخاض منتخب البرازيل حتى الآن في التصفيات 13 مباراة، انتصر في 11 منها، تعادل في اثنين ولم يخسر مطلقًا، حيث يتصدر جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 35 نقطة.