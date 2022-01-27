سائق يفقد السيطرة على سيارته ويدهس طفلة في المنوفية.. فيديو

تداول عدد من الأهالي علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك فيديو يظهر فيه سيارة ملاكي يفقد قائدها السيطرة عليها ويصطدم بتوك توك وسيارة سوزوكي علي جانب الطريق.

كما تسبب الحادث في إصابة طفلة تبلغ من العمر ٤ سنوات حيث دهستها السيارة السوزوكي حيث كانت تقف خلفها تلهو أمام منزلها.

وتلقي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة اشمون بتلقيهم بلاغا بقيام أحد الأشخاص بقرية شطانوف التابعة للمركز يستقل سيارة ملاكي بدهس طفلة والاصطدام بتوك توك وسيارة أخرى كانوا علي جانب الطريق.

كما تسبب الحادث في إصابة طفلة بإصابات خطيرة وتم نقلها إلي مستشفي اشمون وتحويلها إلي مستشفي شبين الكوم بسبب إصابات خطيرة في قدمها.

وقال والد الطفلة ياسر عيد إن نجلته صاحبه ال ٤ سنوات كانت تلهو أمام المنزل في منطقة سكنية وفوجئوا بسيارة مسرعة تصدمها، مؤكدا أنه لا يعرف سائقها.

وأكد أن نجلته في حالة حرجة وتم حجزها بالمستشفى لإجراء عمليات في القدم، موضحا أنه حتي الآن لا يهتم بما يقال سوى بالاطمئنان علي طفلته.

فيما أكد مصدر أمني أنه حتي الآن لم يتم ضبط المتهم في الحادث وجار البحث عنه حيث أنه هرب بعد ارتكاب الواقعة.