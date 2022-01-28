أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 28 يناير 2022

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 28 يناير 2022 حالة من التباين مقابل الجنيه المصري داخل البنوك الحكومية والخاصة.

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.74 جنيه للبيع، و15.64 جنيه للشراء.

سعر اليورو 17.85 جنيه للبيع و17.05 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني 21.35 جنيه للبيع و21.02 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي 4.19 جنيه للبيع و4.18 جنيه للشراء

بلغت مستويات سعر الدولار أمام الجنيه المصري 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، واليورو 17.67 للشراء، و17.98 جنيه للبيع، وسعر صرف الريال السعودي 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع داخل بنك قناة السويس.

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وبلغ اليورو 17.65 جنيه للشراء، و18.75 جنيه للبيع، وجاء الريال السعودي عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وأظهر موقع بنك أبو ظبي التجاري سعر اليورو أمام الجنيه عند 17.67 جنيه للشراء، و17.91 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي 4.07 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

كما بلغت مستويات سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وبلغ اليورو 17.76 جنيه للشراء، و17.91 جنيه للبيع، والريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.