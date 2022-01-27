عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نادي المنيا الرياضي وقصر الثقافة يحتفلان بعيد الشرطة بحفل غنائي

نادي المنيا وقصر
نادي المنيا وقصر الثقافة يحتفلان بعيد الشرطة

نظم نادي المنيا الرياضي بالتعاون مع قصر الثقافة فرع المنيا، مساء اليوم الخميس، حفلا فنيا لأعضاء الجمعية العمومية إحتفالًا بأعياد الشرطة وثورة ٢٥ يناير.

الحفل تضمن فقرات متنوعة من الفنون الشعبية بقيادة يحيى عبد العليم، وفقرة شعرية للشاعرة داليا طلعت، واختتم بفقرات غنائية لكورال الفرقة القومية لقصر ثقافة المنيا بقيادة المايسترو عصام الشاذلي، وسط تفاعل كبير من الحضور

حضر فعاليات الاحتفالات الدكتورة رحاب سراج عضو مجلس إدارة نادي المنيا ومشرفة الأنشطة الثقافية والاجتماعية، والدكتورة رانيا عليوة مدير قصر الثقافة فرع المنيا، وعدد من أعضاء الجمعية العمومية لنادي المنيا.

المنيا الفنون الشعبية احتفالات الجمعيه العموميه جمعية نادي المنيا عضاء الجمعية العمومية

موضوعات متعلقة

كوبرى النجدة فى المنيا مهدد بالانهيار ويعرض حياة الأهالي للخطر

ترشيحاتنا

بيان عاجل من الصحة العالمية حول اكتشاف فيروس NeoCoV الجديد

منتخب مصر .. الشناوي يبدأ غدًا برنامجًا علاجيًا

الحبس سنة وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص بالقانون

شد في العضلة الخلفية.. الشناوي يبدأ غدا برنامجا علاجيا

تناول السمك المالح يؤدي للإصابة بسرطان القولون

هواوي تبدأ طرح الإصدار العالمي من سلسلة P50.. أسعار ومواصفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة شاب بعد دقائق من ظهوره في بث مباشر على الفيس بوك

هبة وحمادة.. أغرب عواصف وأعاصير ضربت مصر وهذا موعد انتهاء موجة البرد

أساء للنساء المغربيات.. حقيقة إقالة حفيظ دراجي من بي إن سبورت

حادث مروع بـ الدائري الأوسطي ومصرع 3 أشخاص وإصابة 7

طه إسماعيل يفتح النار على موسيماني بعد هزيمة الأهلي

خبر صادم من "الأرصاد": استمرار الصقيع والثلوج خلال فبراير

طقس الـ 72 ساعة القادمة.. استمرار الصقيع والأجواء شديدة البرودة

خالد الغندور بعد خسارة الأهلي بثلاثية: لا تعايرني و لا أعايرك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأهلي الخاسر الأكبر..هل يستكمل الشناوي وحمدي فتحي بطولة أفريقيا ويلحقان بالمارد الأحمر في المونديال؟

كامل الباشا : الفرصة جاءتنى فى الدقيقة 90 .. انتظرونى بـ الغرفة 207 وأستعد لمسلسل بريطاني .. حوار

الفرق بين التوحد والانطواء وأسباب وأعراض كل منهما وطرق العلاج

طبيب الروشتة المجانية .. وعكة صحية تقلق محبي هاني الناظر | تفاصيل

فيديو

عايزة حقي .. قصة تعرض الفنانة كارولين عزمي للتحرش والشتائم بألفاظ خارجة  "فيديو"

بسبب زواج الأقارب .. ما قصة الأطفال الشمعيين بمحافظة البحر الأحمر

آسف يا نني .. خالد الغندور يعتذر لنجم منتخب مصر على الهواء "فيديو"

تفاصيل ألبومه الجديد.. كاظم الساهر يكشف عن أسباب الفرحة في حياته |فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ