نادي المنيا الرياضي وقصر الثقافة يحتفلان بعيد الشرطة بحفل غنائي

نظم نادي المنيا الرياضي بالتعاون مع قصر الثقافة فرع المنيا، مساء اليوم الخميس، حفلا فنيا لأعضاء الجمعية العمومية إحتفالًا بأعياد الشرطة وثورة ٢٥ يناير.

الحفل تضمن فقرات متنوعة من الفنون الشعبية بقيادة يحيى عبد العليم، وفقرة شعرية للشاعرة داليا طلعت، واختتم بفقرات غنائية لكورال الفرقة القومية لقصر ثقافة المنيا بقيادة المايسترو عصام الشاذلي، وسط تفاعل كبير من الحضور

حضر فعاليات الاحتفالات الدكتورة رحاب سراج عضو مجلس إدارة نادي المنيا ومشرفة الأنشطة الثقافية والاجتماعية، والدكتورة رانيا عليوة مدير قصر الثقافة فرع المنيا، وعدد من أعضاء الجمعية العمومية لنادي المنيا.