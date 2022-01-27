إبراهيم عيسى: الأفلام لا تغير في المجتمع ولكن يلعب دورا مؤثرا

أكد الإعلامي ابراهيم عيسى، أن السينما شيء عظيم في المجتمع وصناعة الأفلام لا تؤثر في المجتمع وهي فقط تلعب دور فى التأثير ولكن لا تغير المجتمع، قائلا: "اللي عايز يتعامل مع مجتمع مفتوح فيه تنوع وتعدد عليه أن يدرب نفسه على ده والأفلام لما بتعرض مشاكل وظواهر ليس بتبنيها ولكن لتشخصيها".

وأضاف الإعلامي إبراهيم عيسى، في برنامجه “ حديث القاهرة ”المذاع على قناة “ القاهرة والناس”، أن وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي تنصب نفسها مطوعين بدعوى حماية الاخلاق، مستشهدا بما حدث من منى زكي في فيلم "اصحاب ولا أعز" قائلا: " منى زكي كسرت فكرة الجدار الوهمي اللي موجود عشان تكون السينما في مصر بمعايير خليجية تنبع من القاموس الوهابي".

وأوضح الاعلامي ابراهيم عيسى، أن التيارات الاسلامية هي من وراء مصطلح السينما النظيفة بهدف إدانة تاريخ السينما المصرية، كما أن التيار المحافظ يتحالف طوال الوقت مع التيارات الاسلامية ضد الفنون.