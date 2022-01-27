البيت الأبيض: بايدن سيهاتف الرئيس الأوكراني للمرة الثالثة خلال شهرين

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتحدّث هاتفياً عصر اليوم مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في إفادة صحفية، إنّ المكالمة الهاتفية "ستجري عصراً"، مشيرة إلى أنّ هدفها هو إجراء "تقييم" للوضع وليس لـ"إصدار إعلانات" في وقت لا تزال فيه التوترات على أشدّها حول أوكرانيا.

ويقود بايدن محاولات لبناء جبهة غربية موحّدة في وجه ضغوط عسكرية روسية على أوكرانيا التي أغضبت موسكو بسعيها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وأوضحت ساكي أنّ الاتصال سيكون الثالث بين الزعيمين منذ ديسمبر 2021.

وإن كانت كييف قد حصلت رسميا على دعم واشنطن في مواجهة موسكو، فإن العلاقة بين أوكرانيا والولايات المتحدة قد شهدت بعض الاحتكاك مؤخرا، حيث انتقد الأوكرانيون على سبيل المثال قرار الأمريكيين إعادة عائلات الدبلوماسيين في أوكرانيا ورأوا فيه مغالاة من جانب واشنطن.

وذكّرت المتحدثة باسم البيت الأبيض بأنّ الولايات المتحدة تعتبر أنّ هجوماً روسياً على أوكرانيا محتمل "في أيّ وقت".

وانتقد مسؤولون أوروبيون آخرون، ما اعتبروه تهويلا للوضع من جانب الولايات المتحدة.

واعتبرت ساكي من جهة أخرى أن نتائج المفاوضات التي أجريت الأربعاء في باريس بين كييف وموسكو بوساطة فرنسية ألمانية لإيجاد جل للأزمة الأوكرانية كانت "إيجابية".