الخارجية تعقد سلسلة من المشاورات السياسية في إطار الإعداد لاستضافة مصر مؤتمر تغير المُناخ

عقدت وزارة الخارجية سلسلة من المشاورات مع مجموعة من الدول والأطراف المختلفة للاستماع لرؤيتهم حول شتى الموضوعات ذات الصلة بتغير المُناخ، وذلك في إطار الإعداد لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) الذي ستستضيفه مصر في نوفمبر 2022، بمدينة شرم الشيخ.



وذكرت الوزارة - في بيان صحفي اليوم /الخميس/ - أن إدارة المُناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية أجرت في هذا الصدد، وبمشاركة مسئولي وزارة البيئة، مشاورات ثنائية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، مع كل من الولايات المتحدة وروسيا واليابان وزامبيا ومجموعة من الدول مُتشابهة الفكر، بالإضافة إلى مجموعة المفاوضين الأفارقة، حيث تم تقييم نتائج الدورة الأخيرة للمؤتمر التي عُقدت في جلاسجو باسكتلندا في نوفمبر الماضي، والتحضيرات الجارية لعقد الدورة المقبلة بمصر.



وأكد الجانب المصري - خلال المشاورات - ضرورة التحول نحو تنفيذ التعهدات المختلفة في إطار المفاوضات، في حين أكدت الدول الأخرى - من جانبها - دعمها الكامل للرئاسة المصرية لضمان نجاح مؤتمر شرم الشيخ.