أخبار التوك شو.. مستشار الرئيس للصحة: انتشار أوميكرون يساوي 4 أضعاف الإنفلونزا.. منة عرفة: أرفض مشاهد القبلات خوفا من نظرات ولادي في المستقبل.. وخبر صادم من الأرصاد حول درجة الحرارة

تناولت برامج التوك شو، أمس الخميس، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

بالونة اختبار.. تامر أمين: لا يجب منع عرض فيلم أصحاب ولا أعز|فيديو

شن الإعلامي تامر أمين، هجومًا علي فيلم "أصحاب ولا أعز"، قائلا:" مش مجرد فيلم وهقول رأيي وبالفم المليان كمان".



الصحة: ندرس إمكانية تلقيح الأطفال من 5 سنوات ضد كورونا.. فيديو

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن اللجان العلمية تدرس تقليل سن اللقاح ليبدأ من 5 سنوات، وذلك من خلال اللجنة المشتركة من الصحة والسكان وأساتذة الجامعات.



بـ تخفيضات لـ 60% .. التموين : أوكازيون شتوي 30 يومًا |فيديو

قال الدكتور عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الأوكازيون الشتوي يعد فرصة لكل مواطن مصري، للحصول على احتياجاته بتخفيضات تصل لـ60% وقد تصل لـ70% في بعض الأحيان.



خبر صادم من الأرصاد حول درجة حرارة القاهرة والصعيد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المجلس الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر ما زالت في فصل الشتاء، ومن الوارد أن تحدث تقلبات جوية الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن درجة الحراة وصلت بالأمس لـ 11 درجة على القاهرة الكبرى، وهذه أقل درجة تُسجل في شتاء هذا العام.

مستشار الرئيس للصحة: انتشار أوميكرون يساوي 4 أضعاف الإنفلونزا الموسمية.. فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن انتشار متحور أوميكرون يساوي 3 أضعاف قدرة فيروس كورونا المستجد، معقبا: "قدرة انتشار أوميكرون وصلت لـ3 أضعاف الفيروس الأصلي، و4 أضعاف الإنفلونزا الموسمية".

الراحل ياسر رزق: فكرة ترشح جمال مبارك للرئاسة بـ2011 أشعرت الشعب بإهدار كرامته..فيديو

كشف الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق، بآخر تصريحات له قبل وفاته، إنه كان هناك مقولات تؤكد بأن الرئيس الأسبق مبارك بعد فقدانه لحفيده أصبح زاهدا في السلطة ولاقى ضغوطات من بعض رجال الأعمال حول ترشح نجله جمال مبارك.

حسام عبد الغفار : الميزة الأساسية لـ عقار مولنوبيرافير تناوله بالفم ..فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك عددا من الشركات الوطنية لتصنيع الأدوية بدأت في إنتاج عقار مولنوبيرافير بعد موافقة هيئة الدواء المصرية لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

ناعيا ياسر رزق.. مصطفى الفقي: أدلى بشهادته للتاريخ ومضى لرحاب ربه ..فيديو

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، ورئيس مكتبة الإسكندرية، إنه أصابتنى الدهشة والألم برحيل ياسر رزق، مؤكدا أنه كان قريبا منه طوال حياتي وخاصة بعد كتابه الأخير.

منة عرفة : أرفض مشاهد القبلات خوفا من نظرات ولادي في المستقبل

حلت الفنانة منة عرفة، ضيفة على برنامج "كلام الناس" تقديم الإعلامية ياسمين عز والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، للحديث عن آخر أعمالها الفنية وكواليس حياتها الشخصية.



جابر نصار: السلفيون أخطر من جماعة الإخوان.. وفكرهم مشوه للدين

قال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق، إن جماعة الإخوان كانت تهدف إلى عمل دولة بديلة وهذه الدولة هي التي كانت تقوم بالحاجز بين المواطنين والدولة، لافتًا إلى أنه في 2014 تم تشكيل لجنة لمواجهة فكر الإخوان المتطرف في عقول الطلاب.