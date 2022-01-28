تجديد حبس شخصين لاتهامهما بسرقة شركة لبيع هواتف المحمول بمدينة نصر

جدد قاضي المعارضات حبس شخصين 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهما بسرقة شركة لبيع هواتف المحمول بمدينة نصر.

البداية عندما تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من المقدم إسلام مقبل رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول يفيد ورود بلاغ من مسئول شركة هواتف محمول بالمنطقة، قرر باكتشافه سرقة عدد ١٥ هاتف محمول وعدد ١١ ساعة ذكية وعدد ٤ سماعات بلوتوث من داخل الشركة محل عمله .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها شخصين لأحدهما معلومات جنائية، تم استهدافهما وأمكن ضبطهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر الباب" ، تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية" مقيم بمحافظة الإسماعيلية واستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات اتهمتهما بالسرقة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.