حبس تشكيل عصابى تخصص فى السرقة من داخل السيارات بالقاهرة

قررت النيابة العامة حبس تشكيل عصابى تخصص فى السرقة من داخل السيارات بأسلوب التتبع من أمام البنوك في القاهرة4 ايام علي ذمة التحقيقات.

البداية عندما تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى السرقة من داخل السيارات بأسلوب التتبع من أمام البنوك في القاهرة.

تلقى قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من محاسب بشركة، مقيم بدائرة القسم ، قرر أنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالى من أحد البنوك بدائرة قسم شرطة المعادى وقيامه بركن السيارة ملكه أمام أحد المطاعم كائن بدائرة القسم، وبداخلها المبلغ المالى المشار إليه، وحال عودته اكتشف كسر الزجاج الأمامى الأيمن للسيارة وسرقة المبلغ المالى من داخلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تبين للأجهزة الأمنية في القاهرة أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، مقيمون بمحافظة الجيزة.

تم استهدافهم وأمكن ضبط اثنين من المتهمين، وبحوزة أحدهما "بندقية آلية وطبنجة وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى - مشغولات ذهبية - سيارة "ملك أحدهم" المُستخدمة فى الواقعة - 2 لوحة معدنية "مصطنعة" تُستخدم فى وقائع السرقة".