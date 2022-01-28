شرطي ينقذ حياة طفلة من الإختناق في الثواني الأخيرة

تداول رواد التواصل الإجتماعي في الولايات المتحدة الامريكية مقطع فيديو لشرطي أمريكي أثناء محاولة إنقاذ طفلة صغيرة من الموت بسبب الإختناق في الثواني الأخيرة .

تداول رواد التواصل الإجتماعي في ولاية لوس أنجلوس الامريكية مقطع فيديو قامت كاميرا المراقبة المثبته في سترة أحد افراد الشرطة الأمريكية بإلتقاطه أثناء تواجد الشرطي في الشارع .

ظهر في مقطع الفيديو المتداول الشرطي قبل إنقاذ الفتاة الصغيرة، و اليت أصيبت بإختناق بعد أن بلعت جسم صغير تسبب في إصابتها بالإختناق و عدم قدرتها على التنفس، فقام الشرطي بضمها بين ذراعيه و محاولة إخراج ذلك الجسم .

تمكن الشرطي من دفع الفتاة لإخراج ذلك الجسم الصغير من فمها، و تركه و قام بطلب الإسعاف على الفور و إرسالها إلى المسشتفى لتلقي العلاج اللازم .

جدير بالذكر أن والد الطفلة قام بإحتضان الشرطي بعد أن قام بإنقاذ حياة إبنته و طلبه للإسعاف لها، و قامت والدة الطفلة بتوجيه التحية و الشكر للشرطي بعظد أن اطمأنت على صحة إبنتها، و تأكدت أن حالتها مستقرة .

https://www.youtube.com/watch?v=WhVDtLcgko0&t=65s