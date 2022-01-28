عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شرطي ينقذ حياة طفلة من الإختناق في الثواني الأخيرة

صدى البلد

تداول رواد التواصل الإجتماعي في الولايات المتحدة الامريكية مقطع فيديو لشرطي أمريكي أثناء محاولة إنقاذ طفلة صغيرة من الموت بسبب الإختناق في الثواني الأخيرة .

تداول رواد التواصل الإجتماعي في ولاية لوس أنجلوس الامريكية مقطع فيديو قامت كاميرا المراقبة المثبته في سترة أحد افراد الشرطة الأمريكية بإلتقاطه أثناء تواجد الشرطي في الشارع .

txt

شرطي يخيف متهما بـ كيس بلاستيك فقتله.. تفاصيل

ظهر في مقطع الفيديو المتداول الشرطي قبل إنقاذ الفتاة الصغيرة، و اليت أصيبت بإختناق بعد أن بلعت جسم صغير تسبب في إصابتها بالإختناق و عدم قدرتها على التنفس، فقام الشرطي بضمها بين ذراعيه و محاولة إخراج ذلك الجسم .

تمكن الشرطي من دفع الفتاة لإخراج ذلك الجسم الصغير من فمها، و تركه و قام بطلب الإسعاف على الفور و إرسالها إلى المسشتفى لتلقي العلاج اللازم .

جدير بالذكر أن والد الطفلة قام بإحتضان الشرطي بعد أن قام بإنقاذ حياة إبنته و طلبه للإسعاف لها، و قامت والدة الطفلة بتوجيه التحية و الشكر للشرطي بعظد أن اطمأنت على صحة إبنتها، و تأكدت أن حالتها مستقرة .

https://www.youtube.com/watch?v=WhVDtLcgko0&t=65s

الولايات المتحدة الامريكية شرطي أمريكي طفلة شرطي الاختناق لوس أنجلوس كاميرا المراقبة

ترشيحاتنا

برلمانية: التعليم الفني قاطرة التنمية .. والاهتمام بطلاب المدارس الصناعية ضرورة

ماذا يفعل من أدرك الإمام في تشهد صلاة الجمعة؟.. الإفتاء توضح

أخبار السيارات|سعر ومواصفات سوزوكي التو موديل 2022 في مصر..لامبورجيني كونتاش تخطف الأنظار من جديد

الراحل ياسر رزق: فكرة ترشح جمال مبارك للرئاسة بـ2011 أشعرت الشعب بإهدار كرامته.. خبر صادم من الأرصاد حول درجة حرارة القاهرة والصعيد

بدون ماس.. كيف أنهت الدفاية الكهربائية حياة أسرتين في البحيرة

وسط موجة صقيع.. الثلوج تغطي بلدانا عربية| شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رامي رضوان لـ دنيا وإيمي سمير غانم: ربنا يسعدكوا ويديم الضحكة عليكم

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 27 يناير 2022

حبس تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم النصب على المواطنين

حادث مروع بـ الدائري الأوسطي ومصرع 3 أشخاص وإصابة 7

خبر صادم من الأرصاد حول درجة حرارة القاهرة والصعيد

17 درجة نهارًا.. الأرصاد : ازدياد سطوع الشمس واستقرار الجو بداية فبراير|فيديو

البرد القارس.. متى تنتهي موجة الصقيع.. وكم تبقى من فصل الشتاء؟

أمم إفريقيا.. تحديد مدة غياب الشناوي عن منتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البرد القارس.. متى تنتهي موجة الصقيع.. وكم تبقى من فصل الشتاء؟

الأهلي الخاسر الأكبر..هل يستكمل الشناوي وحمدي فتحي بطولة أفريقيا ويلحقان بالمارد الأحمر في المونديال؟

كامل الباشا : الفرصة جاءتنى فى الدقيقة 90 .. انتظرونى بـ الغرفة 207 وأستعد لمسلسل بريطاني .. حوار

الفرق بين التوحد والانطواء وأسباب وأعراض كل منهما وطرق العلاج

فيديو

عايزة حقي .. قصة تعرض الفنانة كارولين عزمي للتحرش والشتائم بألفاظ خارجة  "فيديو"

بسبب زواج الأقارب .. ما قصة الأطفال الشمعيين بمحافظة البحر الأحمر

آسف يا نني .. خالد الغندور يعتذر لنجم منتخب مصر على الهواء "فيديو"

تفاصيل ألبومه الجديد.. كاظم الساهر يكشف عن أسباب الفرحة في حياته |فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ