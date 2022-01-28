وزيرة الهجرة: المصريون في الخارج أعلى مصدر للعملة الصعبة بالدولة.. فيديو

قالت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن شهادة “بلادي الدولارية” هي مبادرة قامت باطلاقها وزارة الهجرة، مع وجود أزمة في الدولار، مؤكدة أنه كان هناك دور المصريين بالخارج في مصر للاستثمار، وساهم في الوصول لأعلى نسبة تحويلات من الخارج.

وأضافت نبيلة مكرم، خلال لقاء لها لبرنامج “كلمة السر”،عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن “المصريين في الخارج أعلى مصدر للعملة الصعبة بالدولة.

وتابعت نبيلة مكرم، أنه عملنا بروتوكول تعاون مع رئيس البورصة، وهو استثمار من نوع أخر ومصر تستطيع من خلال الاستثمار والتحويلات النقدية الذي عزز الكثير من ثقة المواطن في دولته.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى انه كان هناك توجيهات من القيادة السياسية بتسهيل الاستثمار من المصريين بالخارج، وكان هناك نماذج مصرية فالاستثمارات متدفقة والنماذج المصرية هي من تتحدث.

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