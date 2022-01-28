أكرم حسني: بحب أسمع المهرجانات وأغاني الراب ومهرجاني المفضل "سالكة"

أكد الفنان اكرم حسني، أن الفنان الكبير بيومي فؤاد صاحب كاريزما كوميدية كبيرة وله حضور رباني، قائلا: "بيومي فؤاد مش بيقول افيهات وحشة وهو عنده كاريزما وحضور مصروف بتاع ربنا ولا يجرؤ حد يقول على بيومي أفيه جل منه".

وكشفت اكرم حسني، خلال حواره ببرنامج "حبر سري" مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، عن أن مشروع فيلم البدلة2 كان مخطط لهم العمل فيه ولكن انشغاله وانشغال النجم تامر حسني عطل العمل ولكن التواصل مستمر بينهم من أجل تنفيذ الجزء الثاني من الفيلم.

وأوضح اكرم حسني، إلى أنه يحب الاستماع إلى المهرجانات واغاني الراب إلا أنه يميل إلى المهرجانات أكثر.

وتابع : "بسمع الراب والمهرجانات ولكن المهرجانات اكثر، واكثر مهرجان معلق فى دماغي سالكة وكمان بحب قعدة البيت والأكل الكثير".