سعر الدولار فى البنوك اليوم الجمعة 28-1-2022

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري خلال اليوم الجمعة 28 يناير 2022وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة فى البنك المركزي المصري 15.65جنيه للشراء و 15.78جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة مصرف أبوظبي الاسلامي 15.68جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.



سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة فى بنوك (الامارات دبي الوطني، الأهلى المتحد )نحو 15.67جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة فى بنوك ( بلوم ، العربي الافريقي الدولي،أبوظبي التجاري ADCB، المشرق ،التنمية الصناعية،ابوظبى الاول FAB،عودة ، المشرق ،كريدى اجريكول، اتش اس بى سى HSBC ، المصرف العربي الدولي ، قطر الوطني QNB، قناة السويس، الإسكندرية، المصرف المتحد، مصر إيران للتنمية ، الكويت الوطني) نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة فى بنك فيصل الإسلامي نحو 15.65جنيه للشراء و 15.75جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة فى بنك الأهلى المصري نحو 15.64جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة فى بنك مصر نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع .

تحرير سعر الصرف الأجنبي مقابل الجنيه المصري

وكان البنك المركزي المصري أعلن تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 ، ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعرف بفيروس كورونا.



واستهدف قرار تحرير سعر الصرف ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه التي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح، والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.

ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB أعلى سعر للشراء الدولار الأمريكي فى البنوك العاملة فى مصر مسجلا 15.68 جنيه للشراء.