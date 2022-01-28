نشرة الفن.. سقوط وفاء الكيلاني وتكريم سلمان خان وجون ترافولتا أبرز مشاهد Joy awards وعرض "منورة بأهلها" 4 فبراير

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها سقوط وفاء الكيلاني قبل حفل Joy awards، وتكريم سلمان خان وجون ترافولتا، وموعد عرض مسلسل “منورة بأهلها”.
سقوط وفاء الكيلاني بسبب الفستان قبل لحظات من حفل Joy awards.. فيديو
علق عدد كبير من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي على مشاركة الإعلامية وفاء الكيلاني في تقديم حفل توزيع جوائز Joy awards بالمشاركة مع ياسر القحطاني مساء الخميس في المملكة العربية السعودية.
بدء عرض مسلسل "منورة بأهلها" 4 فبراير على منصة شاهد
قررت منصة شاهد vip طرح مسلسل منورة بأهلها يوم ٤ فبراير القادم ، وذلك بعد الانتهاء من تصويره خلال الشهر الماضى.
Joy Awards .. إنجاز العمر للنجم جون ترافولتا وفنان العام لسفير بوليوود سلمان خان
شهدت ليلة توزيع جوائز Joy Awards تكريما هاما لنجمين عالميين حضرا الحفل والتقطا الصور على السجادة البنفسجية
حفل Joy awards.. منح المخرج شريف عرفة جائزة صناعة الترفيه الفخرية
حصل المخرج المصري الكبير شريف عرفة جائزة صناعة الترفيه الفخرية في حفل توزيع جوائز Joy awards، وسلمها له المستشار ترك آل الشيخ.
تألق ياسمين رئيس ودينا الشربيني بحفل توزيع جوائز Joy Awards
حضرت النجمة ياسمين رئيس حفل توزيع جوائز Joy Awards وذلك يوم الخميس 27 يناير، والمقام بالمملكة العربية السعودية، في إطار فعاليات موسم الرياض