نشرة الفن.. سقوط وفاء الكيلاني وتكريم سلمان خان وجون ترافولتا أبرز مشاهد Joy awards وعرض "منورة بأهلها" 4 فبراير

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها سقوط وفاء الكيلاني قبل حفل Joy awards، وتكريم سلمان خان وجون ترافولتا، وموعد عرض مسلسل “منورة بأهلها”.

علق عدد كبير من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي على مشاركة الإعلامية وفاء الكيلاني في تقديم حفل توزيع جوائز Joy awards بالمشاركة مع ياسر القحطاني مساء الخميس في المملكة العربية السعودية.

قررت منصة شاهد vip طرح مسلسل منورة بأهلها يوم ٤ فبراير القادم ، وذلك بعد الانتهاء من تصويره خلال الشهر الماضى.

شهدت ليلة توزيع جوائز Joy Awards تكريما هاما لنجمين عالميين حضرا الحفل والتقطا الصور على السجادة البنفسجية

حصل المخرج المصري الكبير شريف عرفة جائزة صناعة الترفيه الفخرية في حفل توزيع جوائز Joy awards، وسلمها له المستشار ترك آل الشيخ.

حضرت النجمة ياسمين رئيس حفل توزيع جوائز Joy Awards وذلك يوم الخميس 27 يناير، والمقام بالمملكة العربية السعودية، في إطار فعاليات موسم الرياض