تاريخ مواجهات المنتخب والمغرب في البطولات الأفريقية

في مواجهة عربية خالصة يواجه المنتخب نظيره المغربي في مباراة ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية الكاميرون ٢٠٢١ لحسم التأهل لنصف النهائي .

و واجه المنتخب نظيره المغربي من قبل في عدة مواجهات حيث حقق منتخب المغرب الفوز في 13 مواجهة من أصل 26 مباراة جمعت الفريقين، في حين فازت مصر في ثلاث لقاءات فقط، وحدث التعادل في 11 مواجهة.

كما سجل الهجوم المغربي 30 هدفا في المرمى المصري في جميع المواجهات، في وقت سجل فيه المصريون 14 هدفا في الشباك المغربية.

بينما على مستوى البطولات الأفريقية، فتواجه المنتخبان في سبع مناسبات، انتصر المغاربة في ثلاث منها وفازت مصر في اثنين وحدث التعادل في مناسبتين.

تأهل الأسود إلى الدور ربع النهائي بعد الفوز على مالاوي فى دور الـ 16 بنتيجة 2-1 في حين تأهلت مصر إلى ربع النهائي بعد الفوز على كوت ديفوار بركلات الجزاء 5-4.

وسيلاقي الفائز من مواجهة الفراعنة والأسود الفائز من مباراة الكاميرون وجامبيا في نصف النهائي، بعد فوز أسود الكاميرون على جزر القمر2-1 وفوز جامبيا على غينيا 1-0.

ومن المتوقع أن تكون المباراة تكتيكية ومغلقة بين الفريقين، إذ سيلعب كل منتخب على أخطاء الفريق الآخر، وسيراهن المنتخب المصري على دفاعه، الذي لم يتلقى شباكه سوى هدف وحيد في المباريات الأربعة التي خاضها المنتخب في "كان"، بالإضافة إلى نجومه في الهجوم وعلى رأسهم محمد صلاح.

بالمقابل، سيعتمد المنتخب المغربي على قوة مهاجميه البدنية ومهارة اجنحته وأبرزهم، اشرف حكيمي، الذي تألق في المباريات التي لعبها خلال الدور الأول وأمام مالاوي فى دور الـ 16

الشناوي يبدأ اليوم برنامجًا علاجيًا

يبدأ محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الوطني برنامجا علاجيا متكاملا اعتبارا من اليوم بعد الانتقال إلى مدينة ياوندي على أمل العودة في أقرب وقت ممكن ، وذلك بعد الاصابة التي مني بها أمس خلال مباراة مصر وكوت ديفوار، ولم يتمكن معها من استكمال المباراة.



وأكد الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب على أن الآشعة التي أجريت على اللاعب أكدت اصابته بشد في العضلة الخلفية .



وأشار حارس مرمى المنتخب الوطني إلى أن سوء حالة أرضية الملعب كانت السبب الرئيسي في اصابته التي لحقت به.