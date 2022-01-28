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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حمو بيكا يروج لحفلته الليلة بالرياض.. شاهد

صدى البلد

روج مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا لحفلته الغنائية الليلة بالرياض، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب بيكا: “لكل جمهوري في الرياض مستنيكم بكرة ٢٨ يناير حفلات اتوڤيل الرياض ميدان ديراب مستنيكم ❤️”.

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عمر كمال يشارك بروفات حفلته بالرياض.. فيديو

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كفاية كذب وتضليل.. حمو بيكا يكشف حقيقة تصريحاته عن ملابس منى زكي.. فيديو

تصدر الفنان حمو بيكا تريند مواقع التواصل الإجتماعي بعدما انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي منشور مفبرك عنه وهو يسخر من الفنانة منى زكي.

ولكن سرعان ما خرج حمو لينفى حقيقة المنشور من خلال صفحته الرسمية وكتب:" للمرة المليون .. بوست مفبرك باسمي وجرايد تنشر بدون التأكد من صحة الكلام المنتشر ، بخصوص البوست المنتشر عن لساني (اني قولت هروح النقابة يوم الخميس بملابس داخلية). 

واستكمل: الكلام ده مصدرش مني نهائي ولا صدر في بوست او استوري او لايف علي صفحاتي الرسمية.. كفاية كذب وتضليل وتشويه لاسمي.. مش كل حاجة تنتشر تلزقوا اسم حمو بيكا فيها .

و تابع : وأنا بدعم الفنانة والنجمة الكبيرة "مني زكي "والنجم "احمد حلمي"  وانا ضد الحملة الشنيعة اللي معموله عليهم دي ،انتم نجوم كبار وياما اسعدتونا بتمثيلكم الجميل ،وياريت تبطلوا تصدقوا الاشاعات وتاخدوا الكلام من علي لسانا ومن علي صفحاتي الرسمية.

حمو بيكا الفنان حمو بيكا المهرجانات المهرجانات الشعبية مطرب المهرجانات عمر كمال Instagram

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