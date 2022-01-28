وسط موجة صقيع.. الثلوج تغطي بلدانا عربية| شاهد

تسببت موجة الطقس البارد في تساقط غزير للأمطار والثلوج في العديد من دول الشرق الأوسط.

أوضح تقرير مصور لقناة "الغد"، أن الطقس أربك جدول رحلات الطيران وتعطل الدراسة والعمل في العديد من المصالح الحكومية في ظل موجة باردة لم تعهدها هذه الدول بهذه الحدة من قبل.

وضربت عاصفة ثلجية شتوية لبنان وتسببت في قطع الطرق، نتيجة المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد، بقطع عدة طرقات، وفي فلسطين تم تعطيل الدراسة وإغلاق الطرق في القدس بسبب تساقط الثلوج.

موجة صقيع تجتاح الشرق الأوسط

كما هطلت الأمطار بغزارة، في مصر، مما أدى إلى تعطيل الدراسة ببعض المحافظات نظرا لظروف الطقس السيئ.

يتأثر الأردن بمنخفض جوي قطبي عالي الفعالية، أدى لتساقط الأمطار الغزيرة والثلوج الكثيفة، وتساقط الثلوج بكثافة في تركيا مما أصاب حركة النقل في البلاد بشلل تام.