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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لميس سلامة: القراءة السلاح لمواجهة التطرف

لميس سلامة
لميس سلامة

قالت الإعلامية لميس سلامة، إن القراءة غذاء للعقل والروح وبدونها لن ينهض المجتمع ويتقدم، ومن غير القراءة نكون مغيبين.


وأضافت لميس سلامة خلال تقديم برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن القراء هي السلاح أمام الأفكار المتطرفة، ومن غير القراءة سيصبح المجتمع صيد سهل للمخربين".


وعلقت على إنطلاق الدورة الـ 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، قائلة: "الأيام الأولى للمعرض شهدت إقبال كبير وواضح من قبل المواطنين".

 

وخصصت محافظة القاهرة أسطول من أتوبيسات هيئة النقل العام لخدمة زوار الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ووضعت محافظة القاهرة ممثلة في هيئة النقل العام على هذه الأتوبيسات لافتة "خدمة معرض الكتاب" عليها لتعريف الزوار بها.

 

لميس سلامة القراءة معرض القاهرة الدولي للكتاب الرئيس عبدالفتاح السيسي اخبار التوك شو

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