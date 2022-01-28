نهاد سمير عن معرض الكتاب: القراءة حياة

قالت الإعلامية "نهاد سمير"، إن إقبال المواطنين على معرض الكتاب مشهد تعودنا عليه في كل دورة، ويعكس أن القراءة حياة، مشيرة إلى أن الدورة الـ 53 تأتي تحت شعار "هوية مصر..الثقافة وسؤال المستقبل.



ولفتت “نهاد سمير” خلال تقديمها برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إلى أن دولة اليونان تشارك في المعرض كـ ضيف شرف، موضحة أن المعرض قام بتوفر عدد كبير من المطهرات والكمامات لمواجهة فيروس كورونا.



وخصصت محافظة القاهرة أسطول من أتوبيسات هيئة النقل العام لخدمة زوار الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ووضعت محافظة القاهرة ممثلة في هيئة النقل العام على هذه الأتوبيسات لافتة "خدمة معرض الكتاب" عليها لتعريف الزوار بها.



