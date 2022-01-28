وزير الرياضة يتابع بطولة العرب لكرة القدم لقصار القامة بشرم الشيخ

أنا وأنت واحد

يتابع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بطولة كأس العرب المقامة بمدينة شرم الشيخ فى كرة القدم لذوي الهمم من قصار القامة تحت شعار "أنا وأنت واحد"، ضمن فعاليات المهرجان العالمي الرابع لتنشيط السياحة لذوي القدرات والهمم تحت رعاية وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء.

انطلقت فعاليات البطولة بعرض طابور فرعوني للمنتخبات المشاركة وهي مصر، والأردن، والسودان، وسوريا وفلسطين، بالاضافة إلى المشاركة الشرفية لمنتخب إسبانيا ، وعقب ذلك أقيمت مباراة بين منتخب مصر ومنتخب اسبانيا، وانتهت بفوز منتخب مصر بنتيجة ٤-٠، وذلك فى حضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ومحمد فتحي مدير مديرية الشباب والرياضة، واللواء عبد الفتاح حلمي مستشار محافظ جنوب سيناء.

كان وزير الشباب والرياضة قد عقد لقاءً عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع منتخب مصر لقصار القامة؛ للاطمئنان على استعداداتهم لفعاليات البطولة، والتأكد من توافر كافة متطلباتهم واحتياجاتهم، وتحفيزهم لتقديم أداء مميز خلال منافسات البطولة.

ووجه المحاسب علي شعبان مدير منتخب مصر لكرة القدم قصار القامة الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة، ومحافظ جنوب سيناء على الرعاية الكريمة للبطولة، وإتاحة كافة الإمكانيات لتنظيمها بمدينة شرم الشيخ، مقدماً الشكر والتقدير إلى لاعبى المنتخب المصري علي الأداء الرجولى أمام منتخب أسبانيا.

من جانبه، قدم رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم لقصار القامة الأرجنتيني "فاكوندوا روخاس" الشكر والتقدير للدولة المصرية على استضافة البطولة، مهنئاً المنتخب المصرى بالمباراة القوية التى قدمها أمام منتخب إسبانيا فى افتتاح البطولة.

وعلى هامش فعاليات البطولة، تقوم وزارة الشباب والرياضة بتنظيم مجموعة من الزيارات السياحية بمدينة شرم الشيخ لجميع المشاركين على مدار فترة تنفيذ البطولة.