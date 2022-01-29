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حياة كريمة تتعاون مع الأعلى للجامعات لتعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية |تفاصيل

صدى البلد

عرضت القناة " الأولى المصرية " تقريرًا مفصلًا عن تعاون حياة كريمة مع المجلس الأعلى للجامعات لتعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية .
 

وأفاد التقرير ، أن مؤسسة حياة كريمة وقعت بروتوكول تعاون مشترك مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وذلك لتوحيد جهود الدولة في تخفيف عن كاهل المواطنين وخاصة الأسر الأكثر احتياجًا في التجمعات الريفيفة مع توفير الدعم المالي لذلك .


وأضاف التقرير ، أن هذا البرتوكول يأتي تبعًا  لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية من خلال تنفيذ المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة التي تهدف لدعم الفئات الأكثر احتياجًا والتي لها الأولوية في الرعاية .
 

وذكر التقرير ، أن البروتوكول ينص على قيام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بتقديم الخدمات الطبية بالمجان للحالات المرضية التي ترسلها إليه المؤسسة وذلك في إطار العمل المشترك لصالح المبادرات والأعمال الوطنية .
 

وتابع التقرير ، أنه يتم أيضًا تقديم التوعية الطبية للمواطنين في كافة محافظات مصر مع توفير التسهيلات اللوجيستية وكذلك المتطوعين بما يسهل تنفيذ  الأعمال محل التعاون بالإضافة إلى التنسيق مع جميع المحافظات والجهات المعنية بتنفيذها .
 


صباح الخير يا مصر | حياة كريمة تتعاون من الأعلى للجامعات لتعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية - YouTube

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