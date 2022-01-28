هيئة النظافة: نمتلك 960 عربة وأكثر من 150 معدة ومصنعا لملابس العمال

قال اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لـ النظافة وتجميل وإنارة القاهرة: إن الهيئة تعمل على نظافة وتجميل وإنارة شوارع القاهرة، من خلال لجنة مركزية تتكون من 5 مراكز ويقودها 5 وكلاء وزارة.

ونوه "إيهاب الشرشابي" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" بأن المنظومة تمتلك ما يقارب من 960 عربة مختلفة التحميل وأكثر من 150 معدة لإزالة القمامة، متابعا: الهيئة لديها العديد من الورش الصناعية التي تساهم في إصلاح العربات.



واسترسل: الهيئة لديها ما يعرف بـ الورش الإنتاجية، التي تقوم بإنشاء القطع الخشبية والحديد، إضافة إلى وجود مصنع متكامل لتفصيل الزي الرسمي للعاملين.

وأكمل: نستهدف الوصول إلى 100% من الجمع السكني، وذلك للقضاء على ظاهرة الفرز وانتشار القمامة في الشوارع والأرصفة.



ونوه بأن المنظومة تستهدف ربط كافة أعمدة الإنارة بنظام استشعار عن بعد، وذلك للتعامل مع أي حوادث أو طوارئ.

