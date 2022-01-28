بحضور نواب.. مجلس القبائل والعائلات يدشن النسخة الثالثة من مؤتمر الوعي بالإسماعيلية

دشن مجلس القبائل والعائلات المصرية، مساء أمس الخميس، النسخة الثالثة من سلسلة مؤتمرات الوعي وذلك بمحافظة الإسماعيلية، بحضور عدد من القيادات وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

أكد الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، أن مجلس القبائل والعائلات المصرية لا هدف له سوى دعم الدولة والرئيس السيسي، ومساندة جميع مؤسسات الدولة وعلى رأسها دعم المؤسسات العسكرية، ولذلك بدأ المجلس في عقد سلسلة من اللقاءات الجماهيرية والتوعوية لمناقشة عدد من القضايا وعلى رأسها قضية الوعي التي حظيت باهتمام الرئيس.

وأضاف مطر خلال كلمته بالنسخة الثالثة من مؤتمر سلسلة الوعي بالإسماعيلية، أن قضية الوعي واحدة من القضايا التي تمثل محورا هاما لتحقيق التنمية المستدامة،‏ ‏وهي سبيل لمواجهة التحديات والمخاطر والمغامرات التي تتعرض لها مصر داخليا وخارجيا، والتي تمثل تحديا كبيرا أمام الدولة وتؤثر على عملية التنمية، وتحتاج إلى تضافر كافة الجهود بين المجتمع المدني والمؤسسات المصرية، لم تعد الحرب بين الدول توجه بالبنادق والصواريخ بل بسلب الوعي.

وتابع رئيس مجلس القبائل والعائلات: لا يفوتنا في هذا المحفل وفي ذكرى تدشين مجلس القبائل والعائلات المصرية نبعث رسالة إلى القيادة السياسية من المجلس كما عهدناه في الرابع والعشرين من يناير لعام 2020 في استاد القاهرة بأن نكون ظهير شعبيا غير مسيس للدولة المصرية.

بدوره قال النائب السيد رحمو عضو مجلس النواب: نفخر بحضور تدشين النسخة الثالثة من مؤتمر القبائل والعائلات المصرية، فالكيان يضم العديد والعديد من القبائل والعائلات المصرية تحت نسيج واحد ما لم يحدث من قبل، داعمين توجهات الدولة وداعمين القيادة السياسية لتضمين مستقبل افضل للقبائل والعائلات المصرية، وتبشرت بذلك منذ الإعلان عن المجلس باستاد القاهرة.

وأشاد الدكتور مظهر شاهين الداعية الإسلامي، بمشاركة المجلس في كثير من فعاليات المواطن المصري، مردفا: ونحن الان في مرحلة هي الأشد احتياجا لمثل هذا العنوان من والعمل بمفهوم (الوعي والسلم المجتمعي ) وهذا يحوز أيضا على اهتمام القيادة السياسية ضمن أكبر المفاهيم وهو الوعي وتحديدا الوعي الإيجابي والذي نواجه به كل أشكال العنف من دعاة الفوضى أو الرشوة أو المحسوبية وكل الوان الفساد التي يعاني منها المجتمع ,وقدمت السنه النبوية أيضا اسمى معاني السلم في الحديث الشريف (من بات أمنا في سربه )ويقصد به السلام والأمن.



كما ثمن الدكتور عبدالله البطش مساعد وزير الشباب والرياضة، عملية تضافر الجهود المستمرة بين المجلس ووزارة الشباب والرياضة، وحضر منوبا عن دعوة الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، معتزا بذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة، مؤكدا أن عنوان المؤتمر يتناسب مع استراتيجية وخطة وزارة الشباب والرياضة ويتماشى أيضا مع الموضوعات التي تخص المواطن المصري وعلى راسها معركة الوعي واستراتيجية بناء المواطن المصري والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.



فيما أعربت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ عن سعادتها، قائلة: يطيب لي ان اقف بينكم اليوم في هذا المحفل الكريم الذي نشرف بانعقاده على ارض محافظاتنا الغالية الإسماعيلية، وبين أهلها الأعزاء، اذا اعتبره احد تجليات الإعلان الذي تفضل به الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتبار العام 2022 عاما للمجتمع المدني.

وتابعت: للحقيقة والتاريخ فان مجلس القبائل والعائلات المصرية كان منذ اعلان انشائه متنبها بعمق لأهمية مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق المساندة القوية للدولة وإنجاز مهمة التماسك الاجتماعي والالتفاف حول القيادة في كل ما تقوم به من جهد وطني غير مسبوق سواء لمواجهة الإرهاب والتغلب على قوى البغي والظلام او تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في كل ربوع المحروسة او بناء الانسان المصري الذي هو دائما هدف التنمية تماما مثلما هو اداتها.

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