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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عصابة تنشئ شركة سياحة وهمية للاستيلاء على حسابات الأجانب في البنوك

أرشيفية
أرشيفية

نجحت مباحث الأموال العامة في إلقاء القبض على عصابة تستولى على بيانات البطاقات الائتمانية للاجانب بعد الادعاء بانهم من شركة خدمات سياحية ثم سرقة اموالهم. 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين ، أحدهما محبوس إحتياطياً على ذمة إحدى القضايا، مقيمان بالجيزة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى النصب والإحتيال على عدد من الأشخاص الذين يحملون جنسية إحدى الدول من خلال قيامهما بتأسيس شركة خدمات سياحية كائنة بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، وإنشاء موقع إلكترونى بإسم الشركة على شبكة "الإنترنت" والإعلان عن قيام الشركة بتقديم تخفيضات على الخدمات السياحية، وعقب قيام الضحايا بالإتصال بهم للحصول على تلك الخدمات يطلب المذكوران منهم بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بزعم إدخال تلك البيانات على النظام الإلكترونى الخاص بالشركة ، وعقب ذلك يقوم المتهمان بتنفيذ عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى خصماً من الحسابات البنكية الخاصة بالضحايا بإستخدام بيانات البطاقات المستولى عليها والإستيلاء على قيمة تلك العمليات وإقتسام حصيلتها فيما بينهما.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبط المتهم الآخر ، وبحوزته (2 هاتف محمول بفحصهما فنياً تبين أنهما محملين بالعديد من الملفات التى تحتوى على "الموقع الإلكترونى للشركة – العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالضحايا – العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالضحايا – العديد من صور جوازات السفر لبعض رعايا إحدى الدول – بطاقة دفع إلكترونى بإسمه مربوطة على حسابة البنكى بأحد البنوك ) ، كما أمكن الإستدلال  على عدد (4) من الضحايا تعرضوا لوقائع إحتيال والإستيلاء على أموالهم بذات الأسلوب الإجرامى ، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

▪ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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