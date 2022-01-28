سعر نفط عمان ينخفض بأكثر من دولارين أمريكيين

بلغ سعر نفط عُمان اليوم تسليم شهر مارس القادم (87) دولارًا أمريكيًا و(42) سنتا.

وكان قد بلغ سعر نفط عُمان أمس تسليم شهر مارس القادم (89) دولارًا أمريكيًا و(8) سنتات. وفق صحيفة الشبيبة.

تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر يناير الجاري بلغ (80) دولارًا أمريكيًا و(26) سنتًا للبرميل منخفضًا بمقدار دولار واحد و(32) سنتًا مقارنة بسعر تسليم شهر ديسمبر الماضي.

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية في عمان، إن طقس اليوم الجمعة سيكون صحوًا بوجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان مع احتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من السواحل المطلة على محافظة مسندم وأجزاء من المناطق الساحلية لبحر عمان وبحر العرب.

وتبلغ درجات الحرارة في ولاية السيب 24/ 17 وفي ولاية صلالة 28/ 17، وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 29 درجة في ميناء صلالة وأدناها 9 درجات في جبل شمس.

وكانت أعلنت وزارة الصحة العمانية الخميس، عن تسجيل ( 2441) إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الكُلِّي للحالات المُسجَّلة في السلطنة إلى ( 330767 ) حالة، وهو أعلى حصيلة يومية منذ بدء تفشي الجائحة في السلطنة.