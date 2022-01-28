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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نوة الكرم.. استمرار حالة الطقس السيء في الإسكندرية

حالة من عدم الاستقرار
حالة من عدم الاستقرار في الاحوال الجوية بالاسكندرية

تشهد الإسكندرية حالة من عدم الاستقرار في الاحوال الجوية، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على فترات، وذلك كجزء من نوة الكرم التي تهب على الإسكندرية  حاليا.

وتكثر الآن السحب المنخفضة على شمال وشرق المحافظة يصاحبها سقوط الامطار، ومن المتوقع خلال الساعات القادمة استمرار تدفق السحب الممطرة.

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وتابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أعمال الانتهاء من تصريف جميع تراكمات مياه الأمطار الغزيرة التي سقطت على مدار الساعات الماضية، وكذلك تمركزات عربات تصريف المياه وسيولة الحركة المرورية، وذلك بحضور السيد موسى رئيس حي العجمى.

يأتي ذلك في إطار الجولات الميدانية التي قام بها محافظ الإسكندرية، منذ فجر اليوم، بتواجد جميع الأجهزة التنفيذية، على مستوى الأحياء لمتابعة كسح تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة، ومدى سيولة الحركة المرورية.

وأكد الشريف أن جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالمحافظة تتواجد في الشارع لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة  والتي فاقت الطاقة الاستيعابية لمطابق الصرف الصحي وشنايش الأمطار، لافتاً الى أنه تمت الاستعانة بسيارات الحي والصرف الصحي لشفط المياه الزائدة عن الطاقة الاستيعابية للمطابق.  

وشدد الشريف على استمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم العاملة عليها، للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين المحافظة، واستمرار كسح تجمعات المياه بالأماكن المتضررة وتكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من عملها بكامل طاقتها.

الاسكندرية حالة الطقس المتابعة الميدانية سقوط الأمطار الصرف الصحى الاحوال الجوية مياه الأمطار اللواء محمد الشريف الحركة المرورية

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