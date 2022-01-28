3 عاطلين يطلقون النار على عمال صيانة في الهرم

منعوهم من المرور

أطلق 3 عاطلين وابلا من الأعيرة النارية ما أسفر عن إصابة 3 عمال بعد مشاجرة معهم حول المرور بمنطقة الهرم، وتمكنت مباحث الجيزة ضبط المتهمين، وتبين أن المتهم ارتكب الواقعة بسبب منعه من المرور في الشارع خلال مشاركة المجني عليهم في أعمال صيانة بالشارع، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد إصابة 3 عمال برش خرطوش، ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج بمنطقة الهرم.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لإجراء التحريات، وتبين إصابة 3 أشخاص برش خرطوش، أطلقه عليهم عاطل وبصحبته شخصين آخرين.

وكشفت تحريات رجال المباحث هوية المتهمين، وتبين أنهم 3 عاطلين، وأنهم ارتكبوا الواقعة، بسبب خلافات سابقة بينهم، بسبب مشاركة المجني عليهم في أعمال صيانة للشارع، ومنع المتهمين من المرور، وألقى رجال المباحث القبض عليهم، وضبط سلاح الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.