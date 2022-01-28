عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

منعوهم من المرور

3 عاطلين يطلقون النار على عمال صيانة في الهرم

صدى البلد

أطلق 3 عاطلين وابلا من الأعيرة النارية ما أسفر عن إصابة 3 عمال بعد مشاجرة معهم حول المرور بمنطقة الهرم، وتمكنت مباحث الجيزة ضبط المتهمين، وتبين أن المتهم ارتكب الواقعة بسبب منعه من المرور في الشارع خلال مشاركة المجني عليهم في أعمال صيانة بالشارع، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد إصابة 3 عمال برش خرطوش، ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج بمنطقة الهرم.

 

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لإجراء التحريات، وتبين إصابة 3 أشخاص برش خرطوش، أطلقه عليهم عاطل وبصحبته شخصين آخرين.

 

وكشفت تحريات رجال المباحث هوية المتهمين، وتبين أنهم 3 عاطلين، وأنهم ارتكبوا الواقعة، بسبب خلافات سابقة بينهم، بسبب مشاركة المجني عليهم في أعمال صيانة للشارع، ومنع المتهمين من المرور، وألقى رجال المباحث القبض عليهم، وضبط سلاح الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ترشيحاتنا

البرلمان الإثيوبي يوافق على ميزانية إضافية لتسليح الجيش بأكثر من 1.8 مليار دولار

خطيب المسجد الحرام: أهل العلم قسموا صفات عباد الرحمن إلى أربع

وزير الأوقاف: لا إقامة لدين أو دولة بلا وطن آمن مستقر

7 أمور عليك الالتزام بها.. الصحة السعودية توجه نصائح عاجلة لمصابي كورونا

تشييع جثمان الحاجة فهيمة أكبر معمرة بالشرقية.. صور

أسعار مواد البناء في مصر اليوم الجمعة 28 يناير 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

CNN: مصر الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط التي تحقق نموا اقتصاديا العام الجاري

الحكومة تنفي الاستغناء عن آلاف الموظفين مع التوسع في تطبيق التحول الرقمي

البرد القارس.. متى تنتهي موجة الصقيع.. وكم تبقى من فصل الشتاء؟

تبرعت بأموالها لـ تحيا مصر.. وفاة الحاجة فهيمة أكبر معمرة بالشرقية 

يواجه عقوبة السجن 15 عاما.. جالاتا سراي في ورطة بسبب مصطفى محمد

رامي رضوان لـ دنيا وإيمي سمير غانم: ربنا يسعدكوا ويديم الضحكة عليكم

مدرب منتخب مصر ينفجر غضبا بسبب فندق الإقامة.. ورد مفاجئ من الشناوي

استمرار الصقيع.. حالة الطقس اليوم ومناطق الأمطار المتوقعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذا روك ممثلًا رسميًا لبعثة الأولمبيين الرياضيين الأمريكيين في الأولمبياد الشتوية (صور)

مشاهد مؤثرة.. أبرز لقطات دنيا وإيمي سمير غانم في حفل joy awards..فيديو وصور

البرد القارس.. متى تنتهي موجة الصقيع.. وكم تبقى من فصل الشتاء؟

الأهلي الخاسر الأكبر..هل يستكمل الشناوي وحمدي فتحي بطولة أفريقيا ويلحقان بالمارد الأحمر في المونديال؟

فيديو

الذروة في فبراير.. مفاجأة حول انتشار متحور أوميكرون

وداعا للتوكتوك .. "الإنتاج الحربي" تطرح سيارة صديقة للبيئة

العاقلة لا تتزوج .. ماذا قالت إليسا عن حبها للرجال ؟  "فيديو"

فيديو جراف.. حقيقة إقالة حفيظ دراجي من بي إن سبورت

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ