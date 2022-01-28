الأمن العراقي يعلن التوصل إلى معلومات مهمة عن منفذي هجوم مطار بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الجمعة، التوصل إلى خيوط مهمة عن مستهدفي مطار بغداد ،فيما أكدت أن استهداف المطار فعل إرهابي يسعى الى تقويض جهود استعادة الدور الإقليمي للعراق.

وذكر خلية الإعلام الأمني في بيان نشرته عبر حسابها بموقع “تويتر” أن "عصابات اللا دولة الإرهابية أقدمت على استهداف مطار بغداد الدولي فجر اليوم بستة صواريخ نوع كاتيوشا في محاولة لاستهداف مقدرات البلد"، مشيرة إلى أن "الصواريخ سقطت على مكان انتظار طائرات الخطوط الجوية العراقية، ما أدى الى أضرار بطائرتين كانتا جاثمتين على المدرج".

وأضاف البيان أن "هذا الفعل الإرهابي يسعى إلى تقويض الجهد الحكومي في استعادة الدور الإقليمي للعراق، وإعاقة نشاط جهود الخطوط الجوية العراقية في أن تكون بطليعة الدول في مجال النقل والملاحة الجوية ورفع تحديات عملها".

وتابع أنه "وفور حصول هذا العمل الإرهابي شرعت الأجهزة الأمنية والاستخبارية بإجراءاتها وعثرت على ثلاثة صواريخ داخل منصة للإطلاق في قضاء أبو غريب قرب إحدى المبازل وتمكنت مفارز المعالجة من إبطال مفعولها، كما تم التوصل الى خيوط مهمة عن الجناة للقبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وتقديمهم للعدالة، في حين قامت مفارز الأدلة الجنائية برفع البصمات والتحرز على المبارز الجرمية".