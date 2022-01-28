منخفض ثلجي جديدة قادم للأردن

قال مدير إدارة الأرصاد الجوية فى الأردن رائد آل خطاب، إنه من المتوقع تأثر المملكة بنحو 4 حالات جوية في فبراير المقبل.

وأضاف مدير الارصاد الأردنية وفق صحيفة الدستور الأردنية أن من المتوقع هطول ثلوج في الثلث الأخير من شباط نتيجة حالة جوية.

وبين أن الأردن لا يزال تحت تأثير الكتلة الهوائية الرطبة، وتكون الأجواء ماطرة في شمال ووسط المملكة، وتستمر الأجواء حتى صباح السبت.

وحذر من خطر تشكل السيول نتيجة ذوبان الثلوج.

على الجانب الآخر، أظهرت بيانات وزارة الصحة الأردنية حول وباء كورونا، وجود 76 ألفا و198 اصابة كورونا نشطة في الأردن حتى صباح اليوم الجمعة.

ووفق الإيجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 13 ألفا و142 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 18 حالة وفاة أمس الخميس.

وبلغ عدد الإصابات التراكمية المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء مليون و184 ألفا و856 إصابة.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس مليون و95 ألفاً و516 حالة شفاء.